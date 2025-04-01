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Политика

Ерлан Суттибаев назначен заместителем управляющего делами президента

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Ерлан Суттибаев стал заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом назначении стало известно сегодня, 1 апреля 2025 года, из заявления пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Суттибаев Ерлан Жакыпович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что совет директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) назначил Адиля Мухамеджанова новым председателем правления с 31 марта 2025 года. По данным биржи, Мухамеджанов имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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