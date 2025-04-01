Ерлан Суттибаев назначен заместителем управляющего делами президента

Ерлан Суттибаев стал заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом назначении стало известно сегодня, 1 апреля 2025 года, из заявления пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Суттибаев Ерлан Жакыпович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что совет директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) назначил Адиля Мухамеджанова новым председателем правления с 31 марта 2025 года. По данным биржи, Мухамеджанов имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана.