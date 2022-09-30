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На 2 дня меньше отдохнут казахстанцы в декабре

праздников стало меньше в Казахстане Фото: akorda.kz
Согласно принятым 29 сентября 2022 года поправкам в закон "О праздниках в Республике Казахстан" в декабре стало меньше на два государственных праздника, сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня государственных праздников исключен День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.

Кроме того, с этого года День Независимости будет отмечаться один день – 16 декабря. В прежней редакции закона праздничными были два дня: 16 и 17 декабря.

Такое изменение связано с тем, что этот праздник теперь не является национальным.

Соответственно, у казахстанцев в декабре дней отдыха стало меньше. 1 и 17 декабря стали рабочими днями.

Вместе с тем добавился новый национальный праздник 25 октября – День Республики.

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