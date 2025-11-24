#АЭС в Казахстане
Общество

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2025 года

Флаг Казахстана над столицей, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
В Казахстане 16 декабря отмечают главный государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году 16 декабря приходится на вторник, поэтому для трудящихся казахстанцев как по пятидневной, так и шестидневной рабочей неделе этот день является выходным днем.

При этом никаких переносов других выходных дней не предусмотрено.

Отдых на Новый год

31 декабря казахстанцы начинают праздновать Новый год, однако этот день является рабочим днем, дни отдыха нас ждут в начале января.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд – с 1 по 4 января: 1 и 2 января – праздничные дни, 3 и 4 января – выходные.

5 и 6 января рабочие дни, а затем нас ждет дополнительный выходной – 7 января в честь православного Рождества.

