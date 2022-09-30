Антимонопольный департамент начнет проверку в отношении яхт-клуба в Актау

Антимонопольным органом проведен анализ рынка услуг аренды причалов для маломерных судов. Он показал, что эти услуги оказывает единственный монополист – яхт-клуб в Актау. Антимонопольщики усмотрели нарушения в его деятельности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Члены яхт-клуба придерживаются иного мнения.

Что обнаружил Антимонопольный департамент

Во время анализа рынка сотрудники антимонопольного органа выяснили, что единственный яхт-клуб на казахстанском побережье Каспия без объективно оправданных на то причин применял разные цены по аренде причалов для стоянки маломерных судов. Кроме того, по мнению антимонопольщиков, яхт-клуб незаконно возложил на себя функции госорганов и вмешивался в правоотношения между владельцами судов, запрещал либо разрешал предпринимателям посадку и высадку пассажиров.

В результате бездействия и отсутствия должного контроля со стороны акимата города Актау со стороны яхт-клуба были грубо нарушены нормы действующего законодательства, в том числе Земельного кодекса. По результатом анализа антимонопольным органом в адрес яхт-клуба внесены два акта антимонопольного реагирования в виде уведомления, которые подлежат исполнению в течение 30 календарных дней. В противном случае будет назначено расследование с наложением крупного штрафа и конфискацией монопольного дохода, – сообщили в антимонопольном ведомстве.

Детали дела: без вины виноватый?

В яхт-клубе категорически не согласны с такими обвинениями. Член яхт-клуба "Бриз" Олег Морозов рассказал корреспонденту Zakon.kz, с чего начался спор. Весной 2022 года акимат города Актау разрешил использовать принадлежащий ему пирс как причал для маломерных судов. Ранее один из членов яхт-клуба просил акимат передать ему пирс в управление полностью, чтобы организовать здесь не менее 10 швартовочных мест. Однако в акимате разделили пирс между четырьмя предпринимателями.

Результаты такого "демократичного" решения акимата не заставили себя ждать. В акватории бухты появилось новое судно "Ханша", владелец которого почему-то решил, что ему все можно, и построил причальное приспособление для своего судна, прямо поверх причала другого судна – "Босжыра". Причем конструкция этого приспособления исключает швартовку Босжыры или любого другого судна, которое есть в акватории Актау, – отмечает Олег Морозов.

В результате остальные судовладельцы остались без причала и, соответственно, без выручки. Акимат Актау сразу самоустранился от урегулирования этого вопроса, так как это был спор хозяйствующих субъектов. В итоге один из судовладельцев обратился в прокуратуру, а оттуда дело передали антимонопольщикам.

Фото: Zakon.kz

Почему "правонарушителем" оказался яхт-клуб "Бриз", который ни к этому пирсу, ни к спору двух хозяйствующих субъектов не имеет вообще никакого отношения, нам неизвестно. Что касается момента, почему яхт-клуб одним разрешает посадку пассажиров, а другим – нет, то тут все регулируется договорами. Яхт-клуб заключает два вида договоров с арендаторами. Первый – это с правом заниматься коммерческой деятельностью на территории клуба, и второй – без такого права, соответственно, стоимость аренды в этих случаях разная. Олег Морозов

Другими словами, если судовладелец заключает договор без права занятия коммерческой деятельностью, то это значит, что он не имеет права сажать или высаживать пассажиров на причале, который принадлежит яхт-клубу. Единственное, что ему можно, согласно договору, это заправлять судно водой, заряжать аккумуляторы, грузить на судно элементы снабжения и утилизировать мусор.

Сейчас юристы яхт-клуба составляют обращение в прокуратуру, чтобы выяснить, насколько законно вмешательство антимонопольного органа в деятельность общественного объединения.

И о каком монопольном доходе идет речь, если деятельность общественного объединения "Яхт-клуб "Бриз" в принципе не направлена на извлечение прибыли в соответствии с уставом? Все доходы направляются только на развитие морской инфраструктуры и развитие спорта, – добавляет член яхт-клуба.

Кирилл Александров