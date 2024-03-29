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Тренера "Барселоны" подозревают в проверке телефонов сотрудников клуба

Футбол Скандал Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:17 Фото: Instagram/fcbarcelona
Наставник "Барселоны" Хави снова оказался в центре внимания испанской прессы и судебных органов. Тренер подал в суд еще на одного журналиста, который утверждает, что Хави проверял телефоны сотрудников клуба, сообщает Zakon.kz.

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В последние несколько дней 44-летний специалист не на шутку разозлен на представителей прессы. После первого судебного иска, который последовал 27 марта, теперь настала очередь второй жалобы со стороны Хави в адрес журналиста Хави Мигеля, передает Marca.

По словам Мигеля, главный тренер "блауграны" проверял сотовые телефоны у персонала клуба, чтобы найти человека, который передает разные сведения журналистам.

Администрация каталонской команды поставила условие и установила крайний срок, чтобы журналист Хави Мигель дал опровержение. В противном случае судебный процесс будет продолжен.

В начале этой недели наставнику "Барселоны" надоели эти бесконечные, как он говорит, "фразы лжи", и он заявил, что больше не собирается терпеть все это. В связи с этим Хави подал в суд на двух журналистов.

Футбол Скандал Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:17

Фото: Instagram/fcbarcelona

Первый иск поступил в адрес Мануэля Жабуа, который якобы получал "непристойные сообщения" от Хави.

Все эти скандальные истории происходят на фоне того, что Хави вскоре покинет пост рулевого каталонской дружины.

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