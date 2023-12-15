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"Клуб Сатаны" начнет занятия в школьной библиотеке в США

"Клуб Сатаны" Фото: pixabay
В заявлении школы округа Мемфис - Шелби говорится, что округ сдаст помещение в аренду некоммерческой организации для "Клуба Сатаны" в соответствии с действующими правилами, сообщает Zakon.kz.

Клуб будет работать после уроков, несмотря на протесты религиозных и образовательных деятелей в штате Теннесси, сообщает Sky News.

Около 40 представителей религиозного сообщества присоединились к руководителям школ округа Мемфис - Шелби, чтобы раскритиковать открытие клуба и поставить под сомнение намерения организаторов.

"Сатанинский клуб после школы" (ASSC) – признанная на федеральном уровне некоммерческая организация, которая имеет отделения по всей территории США.

Клуб, связанный с Храмом Сатаны, планирует проводить занятия в начальной школе Chimneyrock в Кордове с 10 января в библиотеке.

В листовке о клубе говорится, что "Сатанинский храм" – это нетеистическая религия, которая рассматривает Сатану "как литературную фигуру, представляющую собой метафорическую конструкцию, отвергающую тиранию и защищающую человеческий разум и дух".

В нем говорится, что клуб не пытается обратить детей в какую-либо религиозную идеологию, а предлагает мероприятия, которые "подчеркивают научное, рационалистическое, не суеверное мировоззрение".

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