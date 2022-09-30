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72-летний путешественник, преодолев 8 тысяч километров пешком, добрался до Актау

72-летний путешественник, преодолев 8 тысяч километров пешком, добрался до Актау Фото: Аружан Саптарова
72-летний Сарсенбай Котрашев пешком обошел более 20 городов страны и сегодня добрался до центра Мангистауской области – города Актау, сообщает Zakon.kz.

Аксакал рассказал о своем путешествии. По его словам, путешествовать он мечтал уже 6 лет. Но реализовать удалось только в марте этого года. Аксакал планировал достичь нескольких целей благодаря этому визиту.

Моя первая цель – популяризация казахской истории Улытауского региона. Вторая цель – способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО. Третья – возродить забытый казахский национальный праздник – День кумыса. Сарсенбай Котрашев

72-летний путешественник пешком добрался до Актау

Фото: Аружан Саптарова

По словам путешественника, он начал свою поездку из Улытау 31 марта. Цель – знакомство с городами и весями Казахстана и вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.

Несколько дней назад путешественник был встречен в районе села Жетыбай, где по обычаю старцу были предложены угощения. Сельская молодежь и все, кто встречал его, оказывали путешественнику финансовую поддержку, обеспечили едой и напитками, необходимыми в ходе путешествия. А дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с аксакалом.

72-летний путешественник пешком добрался до Актау

Фото: Аружан Саптарова

Сарсенбай Котрашев рассказал, что в процессе своего путешествия он ощутил огромную поддержку казахстанцев.

Мангистауская область меня очень поддержала, гостеприимно встречала на протяжении всего пути. Всегда протягивала мне руку помощи и желала, чтобы задумка удалась. Я завершил свое путешествие в Актау. Чувствую себя хорошо. И могу сказать, что не устал. Ведь теперь моя цель – обойти весь мир. Сарсенбай Котрашев

72-летний путешественник, преодолев 8 тысяч километров пешком, добрался до Актау

Фото: Аружан Саптарова

Отметим, что 72-летний Сарсенбай Котрашев может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь в таком пожилом возрасте человек, прошедший 8 тысяч километров, до сих пор не зарегистрирован как рекордсмен. Теперь мечта старца – пуститься в путешествие по миру, чтобы прославлять Казахстан.

72-летний путешественник пешком добрался до Актау

Фото: Аружан Саптарова

Аружан Саптарова

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Редакция Zakon.kz
Актау Казахстан Мангистауская область
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