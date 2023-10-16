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73-летний путешественник-аксакал пешком дошел до Стамбула

73-летний путешественник-аксакал пешком дошел до Стамбула Фото: скриншот с видео
Пенсионер из Улытауской области Сарсенбай Котырашов, знаменитый своими пешими путешествиями, во время кругосветки добрался до Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Видео с побережья Стамбула, куда аксакал из Казахстана пришел пешком, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Станичку в социальной сети Сарсенбай Котырашов ведет активно во время пути следования.

"Я в Стамбуле", – лаконично подписал пост путешественник.


После в сториз он выложил рум-тур гостиничного номера, в котором остановился.

В каждом городе, куда приходит аксакал, его радушно встречают местные жители и находящиеся там казахстанцы. Обо всем этом Котырашов рассказывает в коротких видео и фото на своей страничке.

2 августа Сарсенбай Котырашов начал свое кругосветное путешествие пешком, намереваясь установить мировой рекорд. В Книгу Гиннесса пенсионер планирует попасть, как самый пожилой житель Земли, обогнувший планету по кругу. Планируется, что пеший тур аксакала займет два года.

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