АНК является одним из стратегических и важных институтов по сохранению мира и согласия – депутат

Депутат мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев рассказал, что целью Ассамблеи является обеспечение общественного согласия и общенационального единства в РК на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности этносов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркивает депутат мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев, Ассамблея на сегодняшний день способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства народа Казахстана.

Целью Ассамблеи является обеспечение общественного согласия и общенационального единства в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.

В настоящее время у нас созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций всех этносов нашей республики. Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Казахстана как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений. Казахстан стал родиной для представителей более 130 этносов, которые живут и трудятся под единым шаныраком и все вместе гордятся своей страной. Во многом благодаря работе Ассамблеи в нашей стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания, когда каждый гражданин, независимо от этнической или религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией. Депутат мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев

Почти за тридцать лет существования Ассамблея прошла длительный путь развития, накопив большой объединяющий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии.

За время работы функционал этого института гражданского общества значительно расширился. Сегодня деятельность АНК направлена не только на скрепление интересов всех этносов, но и на развитие изучения языков, института медиации, благотворительности, а также на аккредитацию этнокультурных объединений страны. Депутат мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев

Одно из основных направлений деятельности Ассамблеи – это содействие в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

Ассамблея также оказывает прямое содействие в сфере формирования патриотизма народа Казахстана. В этом направлении ведется активная работа с казахстанской молодежью.

На базе Ассамблеи регулярно проходят семинары, конференции и другие мероприятия, обеспечивающие диалог государственных органов и общественных объединений по вопросам межэтнических отношений.

Также при АНК действует Республиканская молодежная организация "Ассамблея жастары".

— Это движение создано в соответствии с поручением президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана, озвученным на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, – поясняет депутат.

Целью деятельности "Ассамблея жастары" является: развитие и консолидация молодежи на основе общественного согласия и общенационального единства народа Казахстана, поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности казахстанской молодежи.

Предметом деятельности Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" является осуществление культурно-просветительской деятельности в соответствии с целью и задачами Ассамблеи народа Казахстана.

В настоящее время проходит регистрация региональных представительств РОО.

В активе организации состоит шесть тысяч человек. Организация активно взаимодействует с республиканскими молодежными организациями и Национальной волонтерской сетью.

Роль и значение Ассамблеи народа Казахстана в жизни страны наглядно характеризуется содержанием рассмотренных на ее сессиях актуальных общественно-политических и социально значимых вопросов за годы своей деятельности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил основные контуры политических преобразований, которые должны в ближайшее время произойти в нашей республике.

Говоря об изменениях в палатах Парламента, главой государства принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов.

Причем пять из них будут назначаться президентом по рекомендации Ассамблеи народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Таким образом, упразднена квота АНК в мажилисе. Соответственно, общее количество депутатских мест в мажилисе уменьшится. Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса этносов в верхней палате. Кроме того, представительство этносов в Парламенте осуществляется на основе их прямого участия в представительных органах через политические партии.

Президент объявил о переходе формы государственного управления от суперпрезидентской республики к президентской республике с сильным Парламентом, а также практической реализации формулы "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".