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Статьи

Не просто институт, а живая лаборатория единства: сенатор о деятельности АНК

Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 12:33 Фото: senate.parlam.kz
Накануне XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина рассказала Zakon.kz, в чем значение деятельности института на фоне межэтнической и межконфессиональной напряженности в современном мире.

По словам сенатора, Ассамблея народа Казахстана – это уникальный код казахстанской модели межэтнического согласия.

"АНК является исключительным институтом не только в Казахстане, но и на международной арене. Конституционный институт с правом парламентского представительства основан на принципах единства и согласия, ставших основой стабильности и прогресса. АНК в регионах – это социальный каркас, который обеспечивает диалог между этносами, стабильность через профилактику конфликтов, развитие культурного разнообразия и экономики", – считает Ольга Булавкина.

Она подчеркнула, что АНК не просто институт, а "живая лаборатория единства", опыт которой доказывает следующие тезисы:

  • Многообразие – не угроза, а ресурс.
  • Диалог и взаимное уважение сильнее, чем разделение.
  • Стабильность можно строить осознанно.

Булавника напомнила: глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что АНК – это наше общее достояние, которое мы должны беречь и развивать.

Тем более, продолжает она, этот опыт особенно важен в современном мире, где растет межэтническая и межконфессиональная напряженность.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом стало известно 20 марта 2025 года.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс" состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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