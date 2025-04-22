Не просто институт, а живая лаборатория единства: сенатор о деятельности АНК

Накануне XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина рассказала Zakon.kz, в чем значение деятельности института на фоне межэтнической и межконфессиональной напряженности в современном мире.

По словам сенатора, Ассамблея народа Казахстана – это уникальный код казахстанской модели межэтнического согласия.

"АНК является исключительным институтом не только в Казахстане, но и на международной арене. Конституционный институт с правом парламентского представительства основан на принципах единства и согласия, ставших основой стабильности и прогресса. АНК в регионах – это социальный каркас, который обеспечивает диалог между этносами, стабильность через профилактику конфликтов, развитие культурного разнообразия и экономики", – считает Ольга Булавкина.

Она подчеркнула, что АНК не просто институт, а "живая лаборатория единства", опыт которой доказывает следующие тезисы:

Многообразие – не угроза, а ресурс.

Диалог и взаимное уважение сильнее, чем разделение.

Стабильность можно строить осознанно.

Булавника напомнила: глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что АНК – это наше общее достояние, которое мы должны беречь и развивать.

Тем более, продолжает она, этот опыт особенно важен в современном мире, где растет межэтническая и межконфессиональная напряженность.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом стало известно 20 марта 2025 года.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс" состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.