Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России
Президент России Владимир Путин и главы самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.
Ранее Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
Он отметил, что у Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией.
После подписания договоров их текст будет направлен в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России, после чего на их основе составят проект закона о включении новых территорий. Его предстоит ратифицировать верхней и нижней палатам российского парламента, после закон подпишет президент, и документ вступит в силу.