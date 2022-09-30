Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября одобрил вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин и главы самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.

Ранее Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Он отметил, что у Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией.

После подписания договоров их текст будет направлен в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России, после чего на их основе составят проект закона о включении новых территорий. Его предстоит ратифицировать верхней и нижней палатам российского парламента, после закон подпишет президент, и документ вступит в силу.