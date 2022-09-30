В ЗКО поздравили учителей с профессиональным праздником

В Уральске на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника учителей аким области Гали Искалиев поздравил лучших в своей деятельности преподавателей, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области трудятся свыше 21 тысячи учителей, занимаются обучением и воспитанием детей более 168 образовательных заведений региона. Стоит отметить, что профессия учитель – ответственная, нелегкая работа, ее выбирают по зову сердца. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником, желаю вам творческих успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия в семьях. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ряд учителей области был награжден медалями и благодарственными письмами от имени акима области. Нагрудным знаком "За вклад в образование Западно-Казахстанской области" был награжден учитель математики областной специализированной школы-интерната для одаренных детей №11 им. С. Сейфуллина Жаксымбет Гиззатов. Отмечен труд более двух десятков учителей региона.

На торжественном мероприятии награждены образовательные учреждения, вошедшие в список 100 лучших школ Казахстана. Среди них областная специализированная школа-гимназия-интернат им. Абая для одаренных детей, областная специализированная школа-интернат для одаренных детей №11 им. С. Сейфуллина, специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ", школа-лицей "Саулет" Таскалинского района, школа-гимназия Жангалинского района, школа-гимназия им. Абая Акжаикского района, школа-гимназия Каратобинского района, школа-лицей № 27 им. М. Маметовой города Уральска, частная школа №125 "HIGHSCHOOL" города Уральска.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также были награждены за плодотворную деятельность руководители школьных команд – "West trend" Бурлинского района, команды школы-лицея-интерната "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ", "Four stars" Каратобинского района – победителей первого телевизионного интеллектуального проекта "Bilim HIGH". Поздравила учителей и вручила грамоты руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева. Заслуженной награды удостоились учитель из Бурлинского района Оралхан Кажкенов, учитель школы-лицея-интерната "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" города Уральска Диана Хусайнова, учитель из Каратобинского района Жайнагуль Жумабаева.

Поздравили также трудовые династии учителей, которые на протяжении долгих лет из поколения в поколение обучают подрастающее поколение. Например, у династии Есбулсиновых из Акжаикского района общий стаж преподавательской деятельности 272 года, а у династии Игильмановых из Бурлинского района – 323 года!

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также ряд учителей области был отмечен номинацией "Жалын" за достижения в профессиональной деятельности, за вклад в обучение и воспитание школьников, развитие системы образования. В номинации "Серпін" отметили труд заместителей директоров учебных заведений области, внесших значимый вклад в повышение эффективности деятельности педагогов и их профессионального мастерства, развитие национальных ценностей, организаторских способностей.