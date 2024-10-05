Как поздравили учителей с профессиональным праздником в Астане
Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.
Поздравление он опубликовал в Instagram.
Фото: gov.kz
"Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Вы выполняете одну из самых ответственных и значимых миссий – воспитание и обучение наших детей. Благодаря вашему труду подрастают новые поколения талантливых и целеустремленных ребят, которые завоевывают медали, достигают научных высот и прославляют Астану на республиканских и международных соревнованиях. Только в прошлом учебном году столичные школьники завоевали 445 медалей, и это – ваш вклад в будущее нашей страны", – написал аким.
Фото: gov.kz
Он также отметил, что комфортных условий акимат продолжает развивать образовательную инфраструктуру столицы.
"В этом учебном году открыли 15 новых школ, а до конца года планируем открыть еще девять. Мы понимаем, что ваш труд требует внимания и поддержки, и будем продолжать работать в этом направлении. Для педагогов провели концерт "Ұстаз – ұлағатты ұғым". Лучшим учителям вручили ведомственные награды, нагрудные знаки и др. Званием "Почетный педагог города Астаны" были удостоены пять наших учителей, им вручили денежные сертификаты. Также денежные сертификаты вручили двум организациям образования. Еще раз поздравляю с праздником! Спасибо вам за вашу самоотдачу, терпение и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" – резюмировал аким столицы.
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