Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как поздравили учителей с профессиональным праздником в Астане

поздравление учителей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:41 Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравление он опубликовал в Instagram.

аким Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:41

Фото: gov.kz

"Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Вы выполняете одну из самых ответственных и значимых миссий – воспитание и обучение наших детей. Благодаря вашему труду подрастают новые поколения талантливых и целеустремленных ребят, которые завоевывают медали, достигают научных высот и прославляют Астану на республиканских и международных соревнованиях. Только в прошлом учебном году столичные школьники завоевали 445 медалей, и это – ваш вклад в будущее нашей страны", – написал аким.
награждение учителей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:41

Фото: gov.kz

Он также отметил, что комфортных условий акимат продолжает развивать образовательную инфраструктуру столицы.

"В этом учебном году открыли 15 новых школ, а до конца года планируем открыть еще девять. Мы понимаем, что ваш труд требует внимания и поддержки, и будем продолжать работать в этом направлении. Для педагогов провели концерт "Ұстаз – ұлағатты ұғым". Лучшим учителям вручили ведомственные награды, нагрудные знаки и др. Званием "Почетный педагог города Астаны" были удостоены пять наших учителей, им вручили денежные сертификаты. Также денежные сертификаты вручили двум организациям образования. Еще раз поздравляю с праздником! Спасибо вам за вашу самоотдачу, терпение и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" – резюмировал аким столицы.

Читайте также

Токаев, День учителя,
Президент вручил награды педагогам Казахстана
Токаев, День учителя,
Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Награждение
Медалями ООН наградили военнослужащих Казахстана
Елена Беляева
Астана Касымбек Женис 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: