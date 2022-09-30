Арестован экс-гендиректор "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов
Фото: Zakon.kz
Отстраненный от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов взят под стражу, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, санкционирована мера пресечения содержания под стражей Бекмырзы Игенбердинова на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее в Казнете появилась информация, что 27 сентября сотрудники Антикора Алматы задержали Бекмырзу Игенбердинова при получении взятки в 160 тысяч долларов.
28 сентября Бекмырза Игенбердинов был отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс".
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