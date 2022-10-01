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В Уральск из Самары и Тольятти запускают автобусное сообщение

В Уральск из Самары и Тольятти запускают автобусное сообщение Фото: Zakon.kz
Первый рейс будет совершен 1 октября. 28 сентября автобусное сообщение в Самару и Уральск было приостановлено после инцидента на границе, сообщает Zakon.kz.

Тогда в очереди у пограничного поста "Маштаково" в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус и угрожали водителям, передает портал "Мой ГОРОД".

По словам начальника уральского автовокзала Талгата Бисекенова, для безопасности пассажиров они также отменили рейс из Уральска в Самару и Тольятти. Пока только на 29 сентября. Но автобус не ходил и 30 сентября.

Завтра из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу, и мы в свою очередь также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время. Начальника уральского автовокзала Талгат Бисекенов

Также из-за спроса автовокзал запустил нерегулярные рейсы в Астану и Алматы.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
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