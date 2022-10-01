Байден подписал закон о помощи Украине на 12,4 млрд долларов

Пентагон заключил контракт с производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 млн долларов на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинской армии, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине, передает Deutsche Welle.

В соответствии с Актом о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023 году федеральным агентствам будут предоставлены средства для организации дальнейшей помощи Киеву.

Накануне законопроект одобрил сенат конгресса США. Более 60 законодателей поддержали инициативу. Этих голосов хватает для утверждения проекта.

Планируется выделить 3 млрд долларов на отправку военной техники и оружия в Украину, а также на транспортную поддержку, предоставление припасов и техобслуживания, поддержку по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Еще 4,5 млрд долларов, как утверждается в тексте законопроекта, предлагается направить на экономическую поддержку Украины, включая обеспечение работы правительственных органов страны.

Между тем 30 сентября Пентагон заключил контракт с производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 млн долларов на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинской армии.