"Формула-1" подписала контракт на 1 млрд долларов с производителем шампанского

Соглашение с Moet Hennessy Louis Vuitton можно назвать самым крупным за всю историю спорта. Оно вступает в силу в 2025 году и будет действовать на протяжении 10 лет. Ежегодный объем спонсорской помощи составит 100 млн. долларов. Новость опубликовали в соцсетях "Формулы-1".

Formula 1 has today announced that LVMH, the world leader in luxury, will become a Global Partner from 2025 with a historic 10-year agreement#F1 https://t.co/qbFJU5bJPe