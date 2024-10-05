"Формула-1" подписала контракт на 1 млрд долларов с производителем шампанского

Руководство "Формулы-1" заключило спонсорский контракт с производителем шампанского на сумму один млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение с Moet Hennessy Louis Vuitton можно назвать самым крупным за всю историю спорта. Оно вступает в силу в 2025 году и будет действовать на протяжении 10 лет. Ежегодный объем спонсорской помощи составит 100 млн. долларов. Новость опубликовали в соцсетях "Формулы-1".

Formula 1 has today announced that LVMH, the world leader in luxury, will become a Global Partner from 2025 with a historic 10-year agreement#F1 https://t.co/qbFJU5bJPe — Formula 1 (@F1) October 2, 2024

С 2021 года победители праздновали успех продукцией итальянской компании Ferrari Trento. Теперь гонщики снова в честь победы будут поливать друг друга шампанским. Исключением станут только участники гонок на Ближнем Востоке. Из-за запрета на алкоголь там победу празднуют безалкогольным пенным напитком.

Известные тенисты Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Янник Синнер и Хольгер Руне сразятся за звание "Короля" на выставочном теннисном турнире с призовым фондом 13 млн долларов.