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"Формула-1" подписала контракт на 1 млрд долларов с производителем шампанского

Формула-1, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 06:26 Фото: X/F1
Руководство "Формулы-1" заключило спонсорский контракт с производителем шампанского на сумму один млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение с Moet Hennessy Louis Vuitton можно назвать самым крупным за всю историю спорта. Оно вступает в силу в 2025 году и будет действовать на протяжении 10 лет. Ежегодный объем спонсорской помощи составит 100 млн. долларов. Новость опубликовали в соцсетях "Формулы-1".

С 2021 года победители праздновали успех продукцией итальянской компании Ferrari Trento. Теперь гонщики снова в честь победы будут поливать друг друга шампанским. Исключением станут только участники гонок на Ближнем Востоке. Из-за запрета на алкоголь там победу празднуют безалкогольным пенным напитком.

Известные тенисты Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Янник Синнер и Хольгер Руне сразятся за звание "Короля" на выставочном теннисном турнире с призовым фондом 13 млн долларов.

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