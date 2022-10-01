Антитеррористические учения пройдут в Астане
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в т.ч. сопровождающиеся террористическими проявлениями.
Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.
В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств, а также передвижение военной техники, в том числе по объездной дороге АН64.
В оперативном штабе по борьбе с терроризмом попросили жителей отнестись к учебным мероприятиям с пониманием, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространение ложной информации.