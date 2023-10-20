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В больнице Алматы пройдут антитеррористические учения

В больнице Алматы пройдут антитеррористические учения Фото: polisia.kz
20 октября на территории городской клинической больницы №8 в Турксибском районе Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Учебные мероприятия начнутся в шесть утра и закончатся в 14 часов, сообщает оперативный штаб по борьбе с терроризмом Алматы.

"Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении, обезвреживание взрывных устройств, а также освобождение заложников и нейтрализации террористов", – сообщают в оперштабе.

Горожан призывают отнестись к учениям с пониманием и соблюдать спокойствие. Кроме того, всем, кто будет в зоне мероприятий, следует выполнять требования служащих.


"Следует отметить, что, согласно ст.443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", – отмечают в оперштабе.

Подобные антитеррористические мероприятия проходят и в регионах. Так, на днях учения прошли в Атырауской области и в Восточно-Казахстанском регионе.

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