В Алматы частично перекроют крупный проспект и изменят схему некоторых маршрутов

В Алматы 2 октября 2022 года пройдет массовый велопробег. В связи с этим частично будет перекрыт проспект Аль-Фараби, а также временно будут внесены изменения в схему движения ряда маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата уточнили, что пр. Аль-Фараби будет перекрыт от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева с 09:00 до 10:00.

Также сообщается, что изменения будут временно внесены в схему следующих маршрутов:

№15 – в южном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№28 – в северном направлении – ул. Дулати – разворот на ул. Утегенова – далее в обратном направлении;

№30, 31 – в южном направлении – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Жарокова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

№32, 34, 67, 103 – в южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед ул. Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2"; в обратном направлении – начало движения с ОП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;

№62 – в западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Абая – пр. Достык – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

№63 – по часовой стрелке – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – далее по схеме; против часовой – ул. Берегового – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№68 – начало движения с ОП "Ул. Алматинская" – разворот на ул. Исиналиева – далее по схеме – движение до ул. Ремизовка ограничено; в обратном направлении – начало с ул. Ремизовка – далее по схеме;

№70, 124 – в северном направлении – ул. Жамакаева – ул. Затаевича – ул. Жукова – пр. Сейфуллина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№77 – в южном направлении – до ОП "Розыбакиева/Байкадамова", в обратном направлении – с ОП "Розыбакиева/Байкадамова" – ул. Розыбакиева – ул. Березовского – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№81 – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – разворот перед ул. Розыбакиева – далее в обратном направлении;

№86 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Мустафина – ул. Торайгырова; в обратном направлении – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№98 – в южном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Торайгырова – ул. Саина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№101 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – ул. Жарокова – далее по схеме – ул. Ремизовка – ул. Каппарова – разворот на парковке перед пр. Аль-Фараби; в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№116 – ограничить движение маршрута до ул. Кожабекова в южном направлении, перенос контрольной точки на ОП "Ул. Кожабекова" – разворот перед ул. Розыбакиева – далее в обратном направлении;

№121 – в южном направлении – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – разворот на ул. Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2"; в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – далее по схеме;

№123 – в южном направлении – пр. Гагарина – ул. Березовского – ул. Розыбакиева, перенос контрольной точки на ОП "Ул. Березовского"; в обратном направлении – начало с ОП "Ул. Березовского" – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина– далее по схеме;

№127 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№135 – в южном направлении– ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина – разворот на ул. Саина. Перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2"; в обратном направлении – начало с ОП "Мкр. Орбита-2" – далее по схеме;

№211 – в северном направлении – ул. Дулати – разворот на ул. Утегенова – далее в обратном направлении.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, будет приостановлена работа маршрутов автобусов №33, 38 и троллейбусов №1, 9.

25 сентября прошло ежегодное крупнейшее беговое соревнование Центральной Азии – одиннадцатый "Алматы марафон". Старт был дан на Площади Республики в 07:30. По улицам южной столицы пробежали около 12 тыс. спортсменов-любителей.