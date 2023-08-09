В Алматы вновь внесли изменения в схемы маршрутов

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В связи с ремонтом участка по проспекту аль-Фараби от проспекта Гагарина до проспекта Дулати 10 августа в схемы ряда маршрутов вносятся временные изменения, сообщает Zakon.kz.

Изменены следующие маршруты: №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№15 – в обратном направлении – без изменений;

№28 – в северном направлении – пр. Дулати – ул. Утегенова – временный конечный пункт – вдоль мечети "Бакыткелди";

№28 – в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;

№30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№30 – в обратном направлении – без изменений;

№32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";

№32 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;

№34 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№34 – в обратном направлении – без изменений;

№38 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;

№38А – без изменений;

№63 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;

№63А – без изменений;

№67 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";

№67 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;

№77 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№77 – в обратном направлении – без изменений;

№86 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;

№86 – в обратном направлении – без изменений;

№98 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – КП "Жк Бай–Тал";

№98 – в обратном направлении – без изменений;

№101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№101 – в обратном направлении – без изменений;

№103 – в восточном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№103 – в обратном направлении до КП "Арман" без изменений;

№121 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – КП "мкр. Орбита-2";

№121 – в обратном направлении – начало с КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – далее по схеме;

№135 – в южном направлении – без изменений;

№135 – в северном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№211 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;

№211 – в обратном направлении без изменений. Ранее сообщалось, что с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа в Алматы из-за ремонта проезжей части пр. Сейфуллина изменили схемы семи маршрутов.

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