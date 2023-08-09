В Алматы вновь внесли изменения в схемы маршрутов
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В связи с ремонтом участка по проспекту аль-Фараби от проспекта Гагарина до проспекта Дулати 10 августа в схемы ряда маршрутов вносятся временные изменения, сообщает Zakon.kz.
Изменены следующие маршруты:
- №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
- №15 – в обратном направлении – без изменений;
- №28 – в северном направлении – пр. Дулати – ул. Утегенова – временный конечный пункт – вдоль мечети "Бакыткелди";
- №28 – в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;
- №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме;
- №30 – в обратном направлении – без изменений;
- №32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";
- №32 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
- №34 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
- №34 – в обратном направлении – без изменений;
- №38 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
- №38А – без изменений;
- №63 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
- №63А – без изменений;
- №67 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";
- №67 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
- №77 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
- №77 – в обратном направлении – без изменений;
- №86 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
- №86 – в обратном направлении – без изменений;
- №98 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – КП "Жк Бай–Тал";
- №98 – в обратном направлении – без изменений;
- №101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
- №101 – в обратном направлении – без изменений;
- №103 – в восточном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
- №103 – в обратном направлении до КП "Арман" без изменений;
- №121 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – КП "мкр. Орбита-2";
- №121 – в обратном направлении – начало с КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – далее по схеме;
- №135 – в южном направлении – без изменений;
- №135 – в северном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
- №211 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
- №211 – в обратном направлении без изменений.
Ранее сообщалось, что с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа в Алматы из-за ремонта проезжей части пр. Сейфуллина изменили схемы семи маршрутов.
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