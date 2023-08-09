Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы вновь внесли изменения в схемы маршрутов

схемы маршрутов Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В связи с ремонтом участка по проспекту аль-Фараби от проспекта Гагарина до проспекта Дулати 10 августа в схемы ряда маршрутов вносятся временные изменения, сообщает Zakon.kz.

Изменены следующие маршруты:

  • №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №15 – в обратном направлении – без изменений;
  • №28 – в северном направлении – пр. Дулати – ул. Утегенова – временный конечный пункт – вдоль мечети "Бакыткелди";
  • №28 – в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;
  • №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме;
  • №30 – в обратном направлении – без изменений;
  • №32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";
  • №32 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
  • №34 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №34 – в обратном направлении – без изменений;
  • №38 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №38А – без изменений;
  • №63 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №63А – без изменений;
  • №67 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос к/п на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2";
  • №67 – в обратном направлении – к/п "Мкр. Орбита–2" – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – далее по схеме;
  • №77 – в восточном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №77 – в обратном направлении – без изменений;
  • №86 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №86 – в обратном направлении – без изменений;
  • №98 – в западном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Саина – ул. Рыскулбекова – КП "Жк Бай–Тал";
  • №98 – в обратном направлении – без изменений;
  • №101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №101 – в обратном направлении – без изменений;
  • №103 – в восточном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №103 – в обратном направлении до КП "Арман" без изменений;
  • №121 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – КП "мкр. Орбита-2";
  • №121 – в обратном направлении – начало с КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – далее по схеме;
  • №135 – в южном направлении – без изменений;
  • №135 – в северном направлении – начало с КП "Арман" – разворот на кольце ул. Жарокова – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №211 – в западном направлении – проезд по полосе реверсивного движения;
  • №211 – в обратном направлении без изменений.

Ранее сообщалось, что с 23:00 8 августа до 07:00 10 августа в Алматы из-за ремонта проезжей части пр. Сейфуллина изменили схемы семи маршрутов.

Читайте также

Токаев побеседовал с молодежью в Павлодаре

"Яндекс" не работает: компания дала комментарий

Главное за день: заявление мамы умершего в поезде ребенка, подробности убийства женщины в Алматы

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
В Абайской области археологи обнаружили пирамиду
В Абайской области археологи обнаружили пирамиду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления