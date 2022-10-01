Названы итоги жеребьевки основной сетки турнира ATP 500 Astana Open
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на старте сыграет против 52-й ракетки мира Таллона Грикспура из Нидерландов.
Михаил Кукушкин сразится с шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.
Бейбит Жукаев в первом круге будет играть с 35-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Первым сеяным соревнований стал лидер мирового рейтинга, чемпион US Open 2022 испанец Карлос Алькарас. В первом круге Карлос сыграет с Хольгером Руне (31 АТР) из Дании.
Второй номер посева у россиянина Даниила Медведева. На старте ему предстоит сразиться с испанцем Альбертом Рамосом Виноласом.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Состав выглядит очень сильным, как на "Мастерсах" или "Больших шлемах". Однозначно, все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными. Постараюсь сконцентрироваться на своей игре, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке.Даниил Медведев
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