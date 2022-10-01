Названы итоги жеребьевки основной сетки турнира ATP 500 Astana Open

1 октября в пресс-центре национального теннисного центра Beeline Arena прошла жеребьевка турнира ATP 500 Astana Open. По ее итогам стали известны соперники казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на старте сыграет против 52-й ракетки мира Таллона Грикспура из Нидерландов.

Михаил Кукушкин сразится с шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.

Бейбит Жукаев в первом круге будет играть с 35-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Первым сеяным соревнований стал лидер мирового рейтинга, чемпион US Open 2022 испанец Карлос Алькарас. В первом круге Карлос сыграет с Хольгером Руне (31 АТР) из Дании.

Второй номер посева у россиянина Даниила Медведева. На старте ему предстоит сразиться с испанцем Альбертом Рамосом Виноласом.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Также среди сеяных 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович (4), россиянин Андрей Рублев (5), итальянец Янник Синнер (6), поляк Хуберт Хуркач (7), канадец Феликс Оже-Альяссим (8) и другие.

Состав выглядит очень сильным, как на "Мастерсах" или "Больших шлемах". Однозначно, все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными. Постараюсь сконцентрироваться на своей игре, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке. Даниил Медведев

Генеральные спонсоры турнира:

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