День пожилого человека празднуют в ВКО

1 октября в Казахстане отмечается особенный праздник – День пожилого человека. Всего в ВКО проживает порядка 130 тыс. пенсионеров. Это люди, которые своим примером учат нас милосердию и доброте, заботе о близких и служат залогом преемственности поколений, сообщает Zakon.kz.

В регионе ежегодно ко Дню пожилого человека с октября по ноябрь проводится акция "Месячник милосердия".

В области утвердили план мероприятий по проведению акции "Месячник милосердия", посвященной Дню пожилого человека и Дню лиц с инвалидностью.

И это лишь малая часть той благодарности и уважения, которую мы можем выразить нашему старшему поколению. Именно эти люди стали примером того, как нужно относиться к родине, к семье, к профессии, они – наши наставники и учителя. Они были и остаются для нас образцом самоотверженного труда, целеустремленности и стойкости. Они как никто знают, что такое трудности, и умеют противостоять им. Они искренне и беззаветно любят своих близких. Пожилые люди – это олицетворение доброты и заботы. И наша прямая обязанность – отвечать им взаимностью и оберегать. Дорогие наши земляки! Вы показали нам лучшее, что может быть в человеке. Ваш труд и ваши заслуги неоценимы. Искренне и с большой благодарностью поздравляю всех вас с Днем пожилого человека и желаю крепкого здоровья, мирного неба, тепла, любви и долгих лет жизни! Аким ВКО Даниал Ахметов

В целом по области пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню пожилых и лиц с инвалидностью, с концертными программами.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Вместе с тем в городах и районах идет работа по определению условий проживания пенсионеров, одиноких престарелых, лиц с инвалидностью, нуждающихся в социальной и материальной помощи.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Помощь в рамках месячника милосердия будет оказываться за счет спонсоров.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Работа с пенсионерами, одинокими престарелыми людьми, лицами с инвалидностью и нуждающимися в помощи ведется непрерывно на протяжении всего года.