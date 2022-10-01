Мокрый снег ожидается в горных районах юго-востока Казахстана

Погода без осадков установится на большей части Казахстана, следует из прогноза на 2 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе, юго-востоке страны пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег).

Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, востоке, юго-востоке – туман, на юге – пыльная буря... На севере Туркестанской, Кызылординской областей, на севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1...-3°C, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на большей части Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется, на большей части Карагандинской, Улытауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность .

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 октября. В ближайшие три дня большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.