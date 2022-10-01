Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку в Астане
Фото: Zakon.kz
Нападение на 42-летнюю женщину произошло в вечернее время на проспекте Абылай хана в городе Астане. Злоумышленник подошел к женщине сзади, сорвал украшение и сразу убежал, сообщает Zakon.kz.
Бегство подозреваемого попало в объектив камер видеонаблюдения, пишет telegram-канал рolisia.kz.
Полицейские задержали 33-летнего мужчину. Похищенную золотую цепочку стоимостью 400 тыс. тенге изъяли из ломбарда, куда ее сдал преступник, и возвратили владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемый дал признательные показания.
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