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Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку в Астане

Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку в Астане Фото: Zakon.kz
Нападение на 42-летнюю женщину произошло в вечернее время на проспекте Абылай хана в городе Астане. Злоумышленник подошел к женщине сзади, сорвал украшение и сразу убежал, сообщает Zakon.kz.

Бегство подозреваемого попало в объектив камер видеонаблюдения, пишет telegram-канал рolisia.kz.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину. Похищенную золотую цепочку стоимостью 400 тыс. тенге изъяли из ломбарда, куда ее сдал преступник, и возвратили владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемый дал признательные показания.

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