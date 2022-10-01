Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку в Астане

Фото: Zakon.kz

Нападение на 42-летнюю женщину произошло в вечернее время на проспекте Абылай хана в городе Астане. Злоумышленник подошел к женщине сзади, сорвал украшение и сразу убежал, сообщает Zakon.kz.

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