В Астане на правом берегу полностью закроют участок на важном проспекте

Фото: Zakon.kz

В Астане в связи с дорожными работами временно перекроют движение автотранспорта на участке проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном акимате, 9 и 10 июня будет полностью закрыт для движения участок проспекта от улицы Манаса до улицы Майлина, включая перекресток пр. Абылай хана и ул. Майлина. "Ограничения связаны с устройством верхнего слоя дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении. Городские власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты с учетом изменения схемы движения. Ранее жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы.



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