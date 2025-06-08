В Астане на правом берегу полностью закроют участок на важном проспекте
Фото: Zakon.kz
В Астане в связи с дорожными работами временно перекроют движение автотранспорта на участке проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в столичном акимате, 9 и 10 июня будет полностью закрыт для движения участок проспекта от улицы Манаса до улицы Майлина, включая перекресток пр. Абылай хана и ул. Майлина.
"Ограничения связаны с устройством верхнего слоя дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты с учетом изменения схемы движения.
Ранее жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы.
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