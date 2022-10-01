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СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей

Выставила на продажу замок в деревне Грязь Фото: Instagram/maxgalkinru
Народная артистка СССР и певица Алла Пугачева продает свой элитный дом в Подмосковье за один миллиард рублей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет telegram-канал Mash.

Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь – всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс – забрать документы детей из школы, – пишет Mash.

Издание отмечает, что из-за высокой стоимости недвижимость пока не удается продать. За жильем временно присматривает внук (Пугачевой) – Никита Пресняков.

По словам родителей одноклассников Гарри и Лизы, Алла Борисовна в свой последний визит потребовала у руководства элитнейшей 1-й московской гимназии в Липках подготовить для нее личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах детей. Видимо, чтобы перевезти их в Израиль.

Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным покинула Россию в феврале 2022 года. В конце августа стало известно о ее возвращении в Москву, тогда певица сообщила, что не собирается давать концертов, но планирует "наводить порядок в головах". После возвращения она опубликовала несколько критических заявлений в соцсети, а также попросила внести ее в реестр иноагентов вслед за мужем.

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