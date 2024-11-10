Аллу Пугачеву заметили на Кипре

На Кипре заметили народную артистку СССР Аллу Пугачеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября lenta.ru, о местонахождении певицы, покинувшей Россию, рассказала блогер Виктория Залесская, опубликовав видео на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как Пугачева идет в черной одежде по набережной Лимасола. Блогер рассказала, что случайно увидела артистку во время ужина с мужем. Узнав певицу, пара поприветствовала её, и Пугачева, в свою очередь, поделилась рекомендациями по интересным местам в Лимасоле. На совместное фото звезда отказала, но предложила снять пару вдвоем.

"Очень старенькая, но подтянутая. И Кристина на нее очень похожа", — добавила Залесская, отметив сходство артистки с дочерью.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева эмоционально ответила хейтерам.

