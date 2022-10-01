18 человек пострадали в результате взрыва во время научного эксперимента в Испании

В испанской провинции Жирона (Каталония) 18 человек, в том числе десять детей, получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента, который проводил на улице местный университет, сообщает Zakon.kz.

В Twitter опубликованы кадры с места событий.

L’explosió d’un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocat 4 ferits menys greus i 11 lleus segons el @semgencat. Els 4 menys greus i 1 de lleu són al Trueta. La resta al CAP i a Santa Caterina. L’impacte ha estat molt potent. Desconec autor vídeo. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN September 30, 2022

Сотрудник местного вуза проводил эксперимент перед зрителями, собралось около 300 человек. Сутью испытаний было показать, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду. В эксперименте участвовали ученый и его помощник, один вливал жидкость, другой держал металлические барабаны. Когда первый начал переливать воду и азот в емкости, произошел взрыв.

Пострадавшие не получили ожогов. Однако многие оказались ранены осколками взорвавшейся металлической канистры.

Тяжелые травмы получила пятилетняя девочка. Сейчас она проходит лечение в больнице Жироны вместе с четырьмя другими тяжело ранеными – двумя другими детьми в возрасте 10 и 12 лет, 47-летней женщиной и 31-летним мужчиной.

Также серьезно ранен помощник ученого.