Химический эксперимент закончился взрывом в детском лагере в России

Воспитанники детского лагеря "Солнечный" в деревне Колодезное под Тулой получили травмы в результате взрыва при проведении химического эксперимента, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", при несчастном случае пострадали трое детей и один взрослый.

"Владимир Ч., 2001 года рождения, доставлен в больницу с ампутацией пальца, Дарина М., 2008 года рождения, получила ожоги и осколочные ранения. У Никиты К., 2008 года рождения, зафиксированы осколочные ранения и ожоги, аналогичные травмы у Андрея Х., 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дети и подростки в Актау устроили давку во время бесплатной раздачи наушников.