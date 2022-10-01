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Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Представил прототип Фото: Instagram/elonmusk
Глава компании Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия "День искусственного интеллекта в Tesla" тестовый прототип робота вышел на сцену и приветствовал присутствующих в зале, а далее Маск показал видео, на котором робот перетаскивает коробку и поливает цветы.

Видео с презентации Tesla AI Day 2022 опубликовал The Verge.

Тестовый прототип без внешнего корпуса вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал небольшой танец.

Как считает Маск, новый образец близок к тому, который компания планирует запустить в производство, но является более совершенным. По словам главы Tesla, уже через несколько недель Optimus сможет самостоятельно ходить.

Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или десять лет, просто сногсшибательным. Илон Маск

Робот будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем будет установлена система автопилота, которая используется на электромобилях Tesla.

По словам Маска, робот был разработан еще в феврале 2022 года. Его стоимость оценивается менее чем 20 тыс. долларов.

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