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Казахстанский гимнаст стал победителем этапа Кубка мирового вызова в Венгрии

Стал победителем этапа Кубка мирового вызова в Венгрии Фото: Instagram/n_kkz
Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мирового вызова в Сомбатхее (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Как передает оlympic.kz, лучшим в упражнениях на коне стал казахстанец Нариман Курбанов. Вторым завершил выступление Шао Ю Ян (Тайбэй). Третье место у Хирамитсу Коги (Япония).

В вольных упражнениях казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал "серебро". Победу праздновал украинец Илья Ковтун. Хирамитсу Кога (Япония) финишировал третьим.

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