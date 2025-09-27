Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Венгрии

Фото: olympic.kz

Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин стал победителем этапа Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия). Представитель команды Казахстана стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 13.900 балла, сообщает Zakon.kz.

Второе место занял Кевин Пенев из Болгарии – 13.600. На третью ступень пьедестала поднялся Артем Долгопят (Израиль) – 13.200. Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Васильев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка FIS в Хинтерцартене (Германия).

