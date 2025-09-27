#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Венгрии

Дмитрий Патанин завоевал &quot;золото&quot; на этапе Кубка вызова в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 20:25 Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин стал победителем этапа Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия). Представитель команды Казахстана стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 13.900 балла, сообщает Zakon.kz.

Второе место занял Кевин Пенев из Болгарии – 13.600. На третью ступень пьедестала поднялся Артем Долгопят (Израиль) – 13.200.

Ранее сообщалось, что представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Васильев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка FIS в Хинтерцартене (Германия).

