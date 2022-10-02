Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с праздником
Фото: Акорда
Глава государства отметил, что в Казахстане будут и дальше принимать меры для повышения статуса педагога, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов с Днем учителя.
По словам президента, учитель – самая благородная профессия.
Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе.Касым-Жомарт Токаев
День учителя в РК празднуют в первое воскресенье октября. В 2022 году праздник выпал на 2 октября.
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