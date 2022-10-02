Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с праздником

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что в Казахстане будут и дальше принимать меры для повышения статуса педагога, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов с Днем учителя. По словам президента, учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе. Касым-Жомарт Токаев День учителя в РК празднуют в первое воскресенье октября. В 2022 году праздник выпал на 2 октября. Читайте также Токаев провел встречу с руководителями зарубежных научных организаций Токаев посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее Токаев: Государство всегда будет поддерживать молодых специалистов

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