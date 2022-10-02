Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Медведев и Альяссим сыграли в теннис около Байтерека

Сыграли в теннис около Байтерека Фото: пресс-служба ФТК
Четвертая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и восьмой сеяный турнира ATP 500 Astana Open канадец Феликс Оже-Альяссим провели выставочный матч перед главной достопримечательностью столицы – Байтереком, сообщает Zakon.kz.

Звезд тенниса горячо поддерживал президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.Игроки демонстрировали разнообразные удары и приемы из своего теннисного арсенала, позировали для фотографий, общались друг с другом и фанатами, радуя любителей тенниса богатым техническим набором профессионалов.

Напомним, что Медведев в первом круге турнира Astana Open сыграет с испанцем Альбертом Рамосом Виньоласом, а Альяссим на старте сразится еще с одним испанцем Роберто Баутиста Агутом.

Соревнование серии ATP 500 – третий по значимости турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов после турниров "Большого шлема" и ATP Masters 1000. На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Новак Джокович (№7 АТР), Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станислас Вавринка (WC). Также сыграют: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублёв (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР) и другие.

Генеральные спонсоры турнира:

"ForteBank", Компания "Казцинк", Группа "Kazminerals", "Eurasian Resources Group (ERG)"

Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!

Читайте также

Дубль капитана "Барыса" принес победу казахстанской команде над "Сочи"

Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на ЧМ-2022

Казахстан завоевал первое "золото" на IV Всемирных играх кочевников

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления