Медведев и Альяссим сыграли в теннис около Байтерека

Четвертая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и восьмой сеяный турнира ATP 500 Astana Open канадец Феликс Оже-Альяссим провели выставочный матч перед главной достопримечательностью столицы – Байтереком, сообщает Zakon.kz.

Звезд тенниса горячо поддерживал президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.Игроки демонстрировали разнообразные удары и приемы из своего теннисного арсенала, позировали для фотографий, общались друг с другом и фанатами, радуя любителей тенниса богатым техническим набором профессионалов.

Напомним, что Медведев в первом круге турнира Astana Open сыграет с испанцем Альбертом Рамосом Виньоласом, а Альяссим на старте сразится еще с одним испанцем Роберто Баутиста Агутом.

Соревнование серии ATP 500 – третий по значимости турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов после турниров "Большого шлема" и ATP Masters 1000. На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Новак Джокович (№7 АТР), Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станислас Вавринка (WC). Также сыграют: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублёв (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР) и другие.

Генеральные спонсоры турнира:

"ForteBank", Компания "Казцинк", Группа "Kazminerals", "Eurasian Resources Group (ERG)"

Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!