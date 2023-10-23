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Определился соперник Александра Бублика на турнире в Базеле

Определился соперник Александра Бублика на турнире в Базеле Фото: atptour
Состоялась жеребьевка турнира серии ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдет с 23 по 29 октября. Действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим, сообщает Zakon.kz.

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Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне. В матче первого круга он сразится с сербом Миомиром Кецмановичем. Второй номер посева у трехкратного финалиста турниров "Большого шлема", норвежца Каспера Рууда. Его первым соперником на турнире станет казахстанец Александр Бублик.

Другие интересные матчи первого круга турнира в Базеле:

Энди Маррей (Великобритания) – Янник Ханфман (Германия);

Себастьян Корда (США, 8) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

Тейлор Фритц (США, 3) – Макс Пёрселл (Австралия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Леандро Риди (Швейцария, WC);

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Диего Шварцман (Аргентина).

Ранее Александр Бублик прокомментировал свою победу на турнире серии ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

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