Китай направил к Тайваню более 20 самолетов и 4 корабля

Четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 22 самолета замечены рядом с Тайванем, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению минобороны Тайваня, воздушные и морские суда, совершая маневры, пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Среди летательных аппаратов были зафиксированы два истребителя J-11, два J-16, самолеты радиоэлектронной разведки Y-8 и Y-9, а также пара ударно-разведывательных беспилотников.

НОАК проводит такие маневры регулярно после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько американских и других иностранных делегаций. В воскресенье на остров прибыла парламентская делегация в составе семи человек из Германии. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.