Китай направил самолеты и корабли в сторону Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что Китай направил в сторону острова десятки самолетов и кораблей, сообщает Zakon.kz.

В заявлении министерства обороны говорится, что за 24 часа с 6 утра пятницы до 6 утра субботы были обнаружены 32 самолета народно-освободительной армии и девять кораблей ВМФ, пишет ABC News.

Из них 20 самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, либо нарушили опознавательную зону ПВО Тайваня. В ответ Тайвань поручил своим собственным самолетам, кораблям и ракетным системам отреагировать на эти действия, сообщили военные.

Китай рассматривает самоуправляемый Тайвань как ренегатскую провинцию, которую в случае необходимости можно захватить силой. В прошлом году Пекин активизировал военные учения вокруг острова в ответ на политическую деятельность Тайваня.

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Также китайские военные начали учения вокруг Тайваня на прошлой неделе. В Пекине назвали это "суровым предупреждением сепаратистам против сговора с иностранными элементами" после того, как вице-президент Тайваня остановился в США во время официальной поездки в Парагвай.