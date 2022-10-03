В Казахстане запустили пилотный проект по заказу угля онлайн

Пилотный проект стартовал в Костанайской области. В будущем у казахстанцев появится возможность заказать уголь через маркетплейсы и банковские приложения, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в правительстве дал ряд поручений по обеспечению населения углем.

Сообщается, что за январь – август 2022 года в стране добыли 73,7 млн тонн угля. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, стоимость на ключевых разрезах сохранили на прошлогоднем уровне.

Для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняли меры по обеспечению бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на шесть месяцев).

Для удобства казахстанцев власти прорабатывают варианты продажи угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении один из крупнейших банков страны уже запустил пилотный проект в Костанайской области.

Премьер-министр отметил, что такой подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах. Алихан Смаилов

Держать поставку и распределение угля на особом контроле поручил глава правительства.