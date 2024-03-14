В Казахстане запустили пилотный проект по маркировке пива

Министр финансов подписал приказ "О некоторых вопросах пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции", сообщает Zakon.kz.

Целью пилотного проекта является апробация полноты, эффективности, результативности и достаточности механизмов маркировки и прослеживаемости пивоваренной продукции средствами идентификации для обеспечения:



подтверждения подлинности пивоваренной продукции;

противодействия незаконному ввозу на территорию РК, производству и обороту пивоваренной продукции;

взаимодействия УОТ в целях исключения использования непредусмотренных законодательством схем оборота и производства пивоваренной продукции;

стандартизация и унификация процедур учета оборота пивоваренной продукции, маркированных средствами идентификации.

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку пивоваренной продукции осуществляется:

в случаях производства на территории РК – в местах производства или хранения пивоваренной продукции до передачи таких товаров новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации;

в случаях ввоза в РК с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, а также в случаях ввоза в Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС – до ввоза на территорию РК или до помещения пивоваренной продукции под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Средство идентификации наносится на потребительскую упаковку пивоваренной продукции методом прямой печати, включая нанесение типографским способом в процессе изготовления упаковки, а также путем нанесения средств идентификации на товарную этикетку, или укупорочное средство для кег, или иной материальный носитель способом, не допускающим отделения материального носителя, содержащего средство идентификации, от потребительской упаковки пивоваренной продукции без нарушения целостности средства идентификации.

Приказом утверждены Методические рекомендации по проведению пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции, которые устанавливают последовательность действий согласно перечню кодов ТН ВЭД ЕАЭС пивоваренной продукции, участвующих в пилотном проекте.

Методические рекомендации определяют:

порядок маркировки средствами идентификации пивоваренной продукции в ходе проведения пилотного проекта;

порядок предоставления участниками пилотного проекта информации оператору о вводе в оборот и выводе из оборота пивоваренной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации, в ходе проведения всего пилотного проекта;

характеристики средств идентификации.

Для регистрации пивоваренной продукции производитель или импортер пивоваренной продукции указывает в ИС МПТ следующие сведения:



ИИН или БИН заявителя;

тип упаковки (потребительская или групповая);

код товара (GTIN);

полное наименование пивоваренной продукции;

код ТН ВЭД ЕАЭС;

сведения о производителе, изготовителе пивоваренной продукции;

товарная марка (бренд);

крепость пивоваренной продукции;

объем потребительской упаковки;

потребительские характеристики пивоваренной продукции;

сведения о разрешительных документах (при наличии).

Производителю или импортеру пивоваренной продукции отказывается в регистрации пивоваренной продукции в ИС МПТ в следующих случаях:

пивоваренная продукция с таким кодом (GTIN) уже зарегистрирована в ИС МПТ;

код товара (GTIN) по данным информационного ресурса GS1-Kazakhstan не подлежит использованию участником оборота;

код товара (GTIN) по данным информационного ресурса GS1 не существует.

По результатам регистрации пивоваренной продукции оператор включает представленные сведения в реестр товаров ИС МПТ.

Пилотный проект запущен с 15 февраля по 31 марта 2025 года.

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