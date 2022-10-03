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В Казахстане введена пятидневка для школьных учителей

для педагогов средних школ введена пятидневка Фото: Zakon.kz
Приказом министра просвещения РК от 27 сентября 2022 года внесены изменения в Правила определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя, при этом выходными днями являются суббота и воскресенье.

Вместе с тем предусматривается, что для педагогов, работающих в режиме шестидневной рабочей недели в организациях среднего образования с трехсменным обучением и с дефицитом ученических мест, выходным днем является воскресенье.

Для педагогов дошкольных организаций, работающих по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.

Приказ введен в действие с 1 октября 2022 года.

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