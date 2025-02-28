Правила аттестации педагогов обновили в Казахстане

Министр просвещения РК приказом от 25 февраля 2025 года внес изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что аттестация педагогов, методистов, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) проводится не реже одного раза в пять лет. Первые руководители организаций образования проходят аттестацию один раз в три года.

Педагоги, методисты, первые руководители, заместители руководителя организаций образования и методических кабинетов (центров) при аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории на основании заявления проходят квалификационную оценку, ОЗП, комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности.

Аттестация для педагогов, имеющих педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или документ о педагогической переподготовке с присвоением соответствующей квалификации, осуществляется в соответствии с профессиональным стандартом и квалификационными характеристиками с соблюдением сроков прохождения и принципа последовательности квалификационной категории:

к примеру, на квалификационную категорию "педагог":

"педагог-стажер", имеющий педагогический стаж не менее одного года; лица, возобновившие работу в педагогической должности (срок возобновления не более 5 лет) при общем педагогическом стаже по соответствующему профилю не менее одного года) и не имеющие квалификационной категории; находившиеся на обучении (стажировке) по специальности за пределами республики;

осуществлявшие педагогическую деятельность по соответствующему профилю и прибывшие в РК из стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющие следующие профессиональные компетенции:

- знает содержание учебного предмета (области деятельности), современные подходы педагогики и психологии для индивидуального развития обучающихся (воспитанников);

- осуществляет планирование, владеет различными методами, стратегиями обучения (воспитания, развития) и инструментами оценивания;

- проводит урок (занятие, деятельность, мероприятие) с учетом принципов познавательного, образовательного процесса и достигает ожидаемых результатов, осуществляет индивидуальный подход с учетом потребностей обучающихся (воспитанников);

- принимает участие в мероприятиях на уровне организации образования;

- информирует родителей (законных представителей) о результатах обучения (воспитания, развития), обсуждает с коллегами успеваемость (развитие) обучающихся (воспитанников);

- определяет собственные потребности в улучшении практики обучения, взаимодействует с коллегами;

- соблюдает нормы безопасной и благоприятной образовательной (развивающей) среды, этические нормы.

Также установлены требования на квалификационные категории: педагог-модератор, падагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер.

Присвоение квалификационной категории педагогам осуществляется по занимаемой должности.

По истечении одного года "педагог-стажер" подает заявление на имя первого руководителя организации образования для присвоения категории "педагог" без прохождения процедуры аттестации. Первый руководитель в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления, издает приказ о присвоении категории "педагог".

В случае, если методический кабинет (центр) является структурным подразделением без образования юридического лица, то первый руководитель, заместитель руководителя методического кабинета проходит процедуру аттестации как методист методического кабинета.

При преподавании предметов (дисциплин), указанных в дипломе об образовании как одна специальность, присвоение квалификационной категории проводится по основной должности.

Квалификационная категория, присвоенная по основной должности, распространяется также на преподаваемые предметы (дисциплины), указанные в дипломе об образовании как одна специальность.

Педагогам организаций технического и профессионального, послесреднего образования (учебно-производственных комбинатов) присвоение (подтверждение) квалификационной категории проводится в соответствии с преподаваемым профилем или по занимаемой должности.

При преподавании педагогом дисциплин или курсов, по которым не осуществляется профессиональная подготовка специалистов в организациях высшего и послевузовского образования или технического и профессионального, послесреднего образования, за ним сохраняется ранее полученная категория. Последующая аттестация проводится в порядке, определенном настоящими Правилами, по занимаемой должности.

Первый руководитель, заместитель руководителя организации образования, методического кабинета (центра), участвующий в процедуре первичной аттестации, подает заявление на присвоение квалификационной категории в соответствии с результатами ОЗП и комплексного аналитического обобщения результатов деятельности без соблюдения очередности категорий.

Последующая аттестация осуществляется в соответствии с принципом последовательности в порядке, определяемом настоящими Правилами.

Для проведения аттестации педагогов в уполномоченном органе в области образования, органах управления образованием области, города республиканского значения и столицы, района, города областного значения, в организациях образования до 1 сентября текущего учебного года создаются комиссии.

Оценка знаний педагога (ОЗП) состоит из следующих заданий:

для педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий:

"Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология" – 50 заданий;

для педагогов начального образования:

"Предметные знания" – 50 заданий;

для педагогов основного среднего и общего среднего образования:

"Предметные знания" – 50 заданий;

для педагогов организаций дополнительного образования:

"Основы педагогики и психологии" – 50 заданий;

для воспитателей, педагогов-психологов специальных организаций, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интернатных организаций, общежитий, педагогов-ассистентов, социальных педагогов, профориентаторов, вожатых:

"Основы педагогики и психологии" – 50 заданий;

для педагогов специальных организаций образования и специальных педагогов организаций образования:

"Предметные знания по профилю" – 50 заданий;

для организаций технического и профессионального, послесреднего образования (учебно-производственных комбинатов):

преподавателей по общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, мастеров производственного обучения:

"Предметные знания" – 50 заданий;

педагогов иных должностей:

"Основы педагогики и психологии" – 50 заданий;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров):

"Знание законодательства РК и нормативных правовых актов в области образования" – 60 тестовых заданий;

для методистов, руководителей (заведующих) отделом (отделением, сектором, частью) методических кабинетов (центров):

"Методика преподавания, знание законодательства РК и нормативных правовых актов в области образования" – 50 заданий.

Распределение баллов оценки знаний педагогов осуществляется согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

Результат ОЗП считается положительным при достижении пороговых уровней:

для педагогов всех должностей:

квалификационная категория "педагог-стажер/педагог" – 50%;

квалификационная категория "педагог-модератор" – 60%;

квалификационная категория "педагог-эксперт" – 70%;

квалификационная категория "педагог-исследователь" – 80%;

квалификационная категория "педагог-мастер" – 90%;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) – 70%;

для методистов, руководителей (заведующих) отделом (отделением, сектором, частью) методических кабинетов:

квалификационная категория "педагог-стажер/педагог" – 50%;

квалификационная категория "педагог-модератор" – 60%;

квалификационная категория "педагог-эксперт" – 70%;

квалификационная категория "педагог-исследователь" – 80%;

квалификационная категория "педагог-мастер" – 90%.

Продолжительность выполнения ОЗП без учета времени на проведение инструктажа составляет:

для педагогов – 80 минут, для предметов "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" – 125 минут;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования (методических кабинетов (центров), методистов методических кабинетов (центров) – 90 минут;

для лиц с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) дополнительно предоставляется 40 минут.

ОЗП проходят:

педагоги, первые руководители и заместители руководителя при очередной аттестации один раз в год – бесплатно, один раз – на платной основе согласно сумме, утвержденной уполномоченным органом в области образования;

педагоги, претендующие на досрочную аттестацию, один раз в год – бесплатно;

лица без стажа, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или имеющие документ о педагогической переподготовке, а также, желающие возобновить педагогическую деятельность – один раз – бесплатно, последующие – на платной основе согласно сумме, утвержденной уполномоченным органом в области образования.

Пробное тестирование (по желанию педагога) – на платной основе в течение года.

При проведении оценки знаний педагогов участвуют представители органов управления образования в качестве наблюдателей.

Педагоги всех должностей освобождаются от сдачи ОЗП и проходят комплексное обобщение результатов деятельности в следующих случаях:

при подтверждении ранее присвоенной квалификационной категории по действующей системе педагогами, имеющими педагогический стаж 30 и более лет;

при присвоении квалификационной категории "педагог-модератор" педагогами, имеющими "первую" или "высшую" квалификационную категорию;

при подтверждении квалификационных категорий "педагог-исследователь", "педагог-мастер" не более двух раз подряд.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Назарбаев интеллектуальные школы" передадут свой опыт обучения в обычные школы.