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Казахстанцев возмутило видео с разгрузкой багажа в аэропорту Алматы

Казахстанцев возмутило видео с разгрузкой багажа в аэропорту Алматы Фото: скриншот видео
Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники Международного аэропорта Алматы небрежно разгружали багаж, сообщает Zakon.kz.

3 октября 2022 года в пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ролик.

Мы подтверждаем, что во время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза (не пассажирского багажа). Сотрудники, задействованные в обработке груза, получили дисциплинарные предупреждения, - сообщили корреспонденту редакции.

Как отметили в Международном аэропорту Алматы, чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в аэропорту проходит инструктаж, они также получили раздаточные материалы относительно правильной сортировки груза.

Проводятся дополнительные проверки для контроля правильности процедур загрузки, - пояснили в воздушной гавани.

Также в пресс-службе заверили, что Международный аэропорт Алматы принимает во внимание все обращения пассажиров, полученные путем любых средств связи.

Видеоролик был опубликован в Instagram Тимуром Артюхиным.

20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.

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Динара Халдарова
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