Как может выглядеть новый терминал в аэропорту Алматы

20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Представители общественности выступили со своими проектами и предложениями относительно дизайна.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание Международного пассажирского терминала.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

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Реализация нового проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

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Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы