Как может выглядеть новый терминал в аэропорту Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.
Представители общественности выступили со своими проектами и предложениями относительно дизайна.
TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание Международного пассажирского терминала.
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
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