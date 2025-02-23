Коммунальная авария в аэропорту Алматы попала на видео
Фото: Zakon.kz
Пассажиры опубликовали в социальной сети видео, на котором видно, что в новом терминале №2 аэропорта Алматы с потолка течет вода, сообщает Zakon.kz.
Международный аэропорт Алматы отреагировал на ролик.
"Подрядная организация проводила работы по установке резервного трубопровода для водоснабжения между Терминалом 1 и Терминалом 2. 22 февраля в ходе тестового запуска системы на одном из соединений трубопровода произошел разрыв, что привело к кратковременной утечке воды в зале ожидания Терминала 2", – рассказали редакции Zakon.kz представители аэропорта.
Отмечается, что ситуация была оперативно взята под контроль, и последствия инцидента устранены в кратчайшие сроки.
"Данный инцидент не повлиял на работу аэропорта и не создавал угрозы безопасности пассажиров и персонала. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание. Департамент корпоративных коммуникаций", – отметили в компании.
Ранее сообщалось, что зона для питомцев появится в Алматинском аэропорту.
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