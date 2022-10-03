Названы самые востребованные профессии в Казахстане

Водитель, грузчик и разнорабочий стали тремя самыми востребованными специальностями среди соискателей в 2022 году. Аналитики сервиса онлайн-объявлений Olx.kz оценили казахстанский рынок труда за девять месяцев 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, самой востребованной как среди работодателей, так и среди соискателей стала специальность "водитель" – 19% от Топ-10 списка среди предлагающих работу и 21% – среди ищущих.

Средняя заработная плата водителя в Казахстане составила 175 тыс. тенге.

Вместе с тем исследование предложений по рынку категории "Работа" показало, что самыми высокооплачиваемыми специальностями на рынке стали "стоматолог" со средней предлагаемой заработной платой в 1 млн тенге и "дальнобойщик" – 930 тыс. тенге.

При этом 77% работодателей ищут сотрудников на полную занятость, на такую работу готовы 70% соискателей. Наличие или отсутствие опыта работы не имеет значения для 59% работодателей, а 35% соискателей имеет опыт работы не более трех лет.

Сменный и гибкий графики готовы предложить 19% и 23% работодателей соответственно. Проектную или временную работу предлагает 2% работодателей.

Примечательно, что лишь некоторые работодатели (меньше 1%) согласны принять сотрудников на удаленную работу – в прошлом году этот показатель составлял 3%. Тогда как 12% соискателей ищут именно удаленную работу. При этом 15% из них ищут работу с частичной занятостью, проектную или временную работу рассматривают 8%, стажироваться хотели бы 5%.

68% готовы на полный рабочий день, работать по гибкому графику или удаленно предпочитает 10% и 12% соискателей соответственно.

Стоит отметить, что в Топ-3 самых востребованных сфер работы вошли "Розничная торговля/продажи/закупки" и "Транспорт/логистика/склад" с долями 16% и "Бары/рестораны/кафе" – с долей 15%.