Алматинца похитили с территории ЖК и требовали 200 тысяч долларов

В Алматы с территории жилого комплекса, расположенного в Алмалинском районе, похитили 40-летнего жителя мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тыс. долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином.

Как уточнил заместитель начальника городского департамента полиции Дидар Аханов, в полицию с заявлением обратилась супруга похищенного.

Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Дидар Аханов

По его словам, спецоперация прошла на территории складов в Турксибском районе города.

Задержаны четверо, ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. Дидар Аханов

Истинный мотив преступления станет известен в ходе досудебного расследования, зарегистрированного по ст. 125 ч. 2 УК РК ("Похищение человека").

Как отмечается, подозреваемые взяты под стражу.