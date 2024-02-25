Крупный ЖК в Алматы остался без тепла из-за аварии почти на девять часов
Фото: pixabay
Жители жилого комплекса "Пионер", расположенного в Медеуском районе Алматы, остались без тепла из-за аварии почти на девять часов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщила Zakon.kz одна из жительниц, отопление отключили в первой половине дня 24 февраля.
"С 12:00 теплосети отключили отопление и горячую воду. Рванула труба, они ее чинят весь день", – рассказала она.
Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что в 20:55 подачу теплоэнергии восстановили.
"По предварительным данным, причина порыва трубопровода диаметра 150 мм, введенного в эксплуатацию в 1995 году, — его изношенность", – отметил он.
Ранее сообщалось о другой крупной аварии, которая произошлана тепломагистрали в Павлодаре. Там без тепла остались многоэтажные дома и социальные объекты.
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