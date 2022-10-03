В Алматинской области арестовали майора полиции, угрожавшего сотруднику Антикора

Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления полиции Карасайского района по факту получения денежных средств (взятки) в сумме 500 тыс. тенге за увод от уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в telegram-канале ведомства, в социальных сетях распространяется видео, в котором человек в гражданской одежде угрожает применением огнестрельного оружия в отношении сотрудника Антикоррупционной службы.

При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы (по Алматинской области. – Прим. ред.) майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия. 22 сентября по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 380 УК РК "Угроза в отношении представителя власти". 29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован, – говорится в сообщении.

В Антикоре также уточнили, что расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали, что из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова – Виталий Пак. Он прибыл из Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор 27 августа при содействии Интерпола МВД РК.