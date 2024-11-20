Ущерб в 3,7 млрд тенге: в Антикоре рассказали о коррупции в сфере образования Туркестанской области

Антикоррупционной службой по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации, размещенной в Telegram-канале агентства 20 ноября 2024 года.

"Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета. Преступными действиями государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре отметили, что принятыми мерами возмещен ущерб и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.

"В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования. Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в агентстве.

Из релиза следует, что Антикоррупционная служба продолжает работу по пресечению фактов системной коррупции в сфере образования.

"В целях минимизации рисков хищения практически во всех регионах внедрена единая система бухучета, позволяющая своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и "мертвыми душами", блокировать введение фиктивных данных. Сейчас акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами Казначейства. Любые расхождения перепроверяются. Дополнительно Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа текущего года осуществляют камеральный контроль платежей на предмет необоснованного перечисления зарплаты". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения.

"Всего с начала 2023 года в производстве находилось 297 уголовных дел в данной сфере. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы. В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

16 ноября 2024 года стало известно, что аномальные суммы помогли вычислить факты коррупции в школах и детских садах Актобе.